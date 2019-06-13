Путин об отношениях между РФ и США: «Они деградируют»

Москва, , 08:18 — REGNUM Отношения между Российской Федерацией и США становясь все хуже и хуже. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телерадиокомпании «Мир».

"Они (отношения между РФ и США) деградируют, становятся всё хуже и хуже», — сказал глава государства.

По его словам, официальный Вашингтон за последние годы принял уже несколько десятков связанных с санкциями решений в отношении РФ.

Путин выразил надежду на то, что после саммита «Большой двадцатки» (G20) Россия и США смогут выйти на какие-либо «конструктивные решения», которые будут создавать необходимые стабильные условия для сотрудничества.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американский лидер Дональд Трамп планирует встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке.

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