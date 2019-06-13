Информационное пространство стран СНГ должно быть открытым — Путин

Москва, , 08:12 — REGNUM Общее информационное пространство стран Содружества Независимых Государств (СНГ) должно быть открытым, заявил президент России Владимир Путин в интервью телерадиокомпании «Мир».

"Оно должно быть открытым. Здесь должно быть минимальное количество различных ограничений», — заявил глава государства.

По его словам, в этом случае любые источники информации будут защищены, уважаемы и смогут эффективно работать. Свобода распространения информации состоит не в интересах тех, кто ее распространяет, а в интересах граждан, которые ей пользуются, подчеркнул российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в последнее время на границах СНГ сложилась крайне напряжённая военно-политическая обстановка. В такой ситуации обеспечить безопасность можно только совместными усилиями, отметил глава Минобороны.

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