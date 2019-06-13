Четверг, 13 Июня 2019 года
08:38:38 МСК

Президент Казахстана сменил мэра Нур-Султана

Политика

Ранее Алтай Кульгинов занимал должность акима (главы) Западно-Казахстанской области

Нур-Султан, 13 июня 2019, 08:11 — REGNUM  Алтай Кульгинов назначен акимом (мэром) Нур-Султана. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщили 13 июня в пресс-службе главы государства.

Ранее Кульгинов занимал должность акима (главы) Западно-Казахстанской области. С 4 апреля 2013 года по 26 марта 2016 года был мэром Уральска. Работал также заместителем акима Западно-Казахстанской области.

Алтай Кульгинов родился 15 января 1975 года в КазССР. С 2001 по 2008 работал на различных должностях в министерстве юстиции, генеральной прокуратуре Казахстана и агентстве государственной службы.

Читайте также: Председателем КНБ Казахстана назначен Карим Масимов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить