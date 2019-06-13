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Путин считает, что Токаев продолжит развивать отношения с РФ

Политика

12 июня в должность президента Казахстана официально вступил Касым-Жомарт Токаев

Путин считает, что Токаев продолжит развивать отношения с РФ
Иллюстрация: Kremlin.ru
Переговоры Владимира Путина с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. Кремль. 2019

Москва, 13 июня 2019, 08:01 — REGNUM  Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который учился в Москве, вероятно, продолжит развивать отношения с Российской Федерации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телерадиокомпании «Мир».

"Он (Касым-Жомарт Токаев) хорошо знает Россию, — сказал российский лидер. — И у меня есть все основания полагать, что это человек… будет продолжать тот курс, который был начат первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым».

По его словам, полагать то, что РФ и Казахстан ожидают «какие-то сбои», оснований нет.

Как передавало ИА REGNUM, 12 июня в должность президента Казахстана официально вступил Касым-Жомарт Токаев. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Нур-Султане.

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