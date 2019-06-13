Спикер парламента Египта Али Абдель Аал посетит Китай с визитом

Пекин, , 08:00 — REGNUM Спикер парламента Египта Али Абдель Аал посетит Китай с официальным визитом, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

Визит египетского политика продлится с 14 по 20 июня по приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу, говорится в пресс-релизе ведомства.

Напомним, что с 16 по 21 июня с официальным визитом в Китай также прибудет министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем.

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