Берлин, , 08:12 — REGNUM Председатель германской партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр высказалась за продление санкций против России. Выступая на мероприятии Фонда Бернса 12 июня, она обвинила Москву в нарушении международного права, пишет газета Bild.

«Российский режим делает все возможное, чтобы дестабилизировать непосредственных соседей», — заявила глава ХДС. Азовское море не должно «становиться русскими водами», иначе это поставит под угрозу «жизненный нерв Украины».

Крамп-Карренбауэр заявила, что санкции против Москвы должны оставаться, иначе может создаться впечатление, что Европейский союз мирится с «нарушением международного права». Приверженность свободе «должна быть включена в нашу внешнюю политику», сказала она.

Всего несколько дней назад Крамп-Карренбуаэр высказывалась о России более нейтрально, называя ее «важным соседом». Она подчеркнула, что нет ничего предосудительного в том, что немецкие политики совершают визиты в Россию, имея в виду июньскую поездку премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера на Петербургский международный экономический форум. Тогда Кречмер призвал к отмене антироссийских санкций.