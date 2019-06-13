Четверг, 13 Июня 2019 года
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Лидер ХДС призвала к продлению санкций против России

Политика

По мнению Аннегрет Крамп-Карренбауэр, антироссийскими санкциями Евросоюз доказывает свою приверженность свободе

Лидер ХДС призвала к продлению санкций против России
Sandro Halank
Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Берлин, 13 июня 2019, 08:12 — REGNUM  Председатель германской партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр высказалась за продление санкций против России. Выступая на мероприятии Фонда Бернса 12 июня, она обвинила Москву в нарушении международного права, пишет газета Bild.

«Российский режим делает все возможное, чтобы дестабилизировать непосредственных соседей», — заявила глава ХДС. Азовское море не должно «становиться русскими водами», иначе это поставит под угрозу «жизненный нерв Украины».

Крамп-Карренбауэр заявила, что санкции против Москвы должны оставаться, иначе может создаться впечатление, что Европейский союз мирится с «нарушением международного права». Приверженность свободе «должна быть включена в нашу внешнюю политику», сказала она.

Всего несколько дней назад Крамп-Карренбуаэр высказывалась о России более нейтрально, называя ее «важным соседом». Она подчеркнула, что нет ничего предосудительного в том, что немецкие политики совершают визиты в Россию, имея в виду июньскую поездку премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера на Петербургский международный экономический форум. Тогда Кречмер призвал к отмене антироссийских санкций.

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Политическая жизнь Германии
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