Четверг, 13 Июня 2019 года
08:17:22 МСК

ОАЭ и Германия призвали страны Персидского залива воздержаться от конфликта

Политика

Стороны сделали совместное заявление

Берлин, 13 июня 2019, 08:13 — REGNUM  Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Германия выразили озабоченность относительно роста напряженности в Персидском заливе и призвали Иран воздержаться от ее эскалации, об этом 13 июня сообщает Al Arabia.

Совместное заявление было сделано после официального визита наследного принца Абу-Даби Шейха Мохаммеда бин Заида Аль Нахайяна в Германию, где он провел встречу с канцлером страны Ангелой Меркель.

«Настоятельно призываем все действующие стороны конфликта в регионе воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации существующей напряженности», — говорится в заявлении.

Напомним, в последние месяцы ситуация в Персидском заливе значительно осложнилась, причиной тому стало решение президента США Дональда Трампа направить в регион авианосную группу с целью оказать давление на Иран.

Читайте ранее в этом сюжете: США расширили санкции в отношении Ирана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Противостояние Ирана и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить