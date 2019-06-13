ОАЭ и Германия призвали страны Персидского залива воздержаться от конфликта

Берлин, , 08:13 — REGNUM Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Германия выразили озабоченность относительно роста напряженности в Персидском заливе и призвали Иран воздержаться от ее эскалации, об этом 13 июня сообщает Al Arabia.

Совместное заявление было сделано после официального визита наследного принца Абу-Даби Шейха Мохаммеда бин Заида Аль Нахайяна в Германию, где он провел встречу с канцлером страны Ангелой Меркель.

«Настоятельно призываем все действующие стороны конфликта в регионе воздержаться от действий, которые могут привести к эскалации существующей напряженности», — говорится в заявлении.

Напомним, в последние месяцы ситуация в Персидском заливе значительно осложнилась, причиной тому стало решение президента США Дональда Трампа направить в регион авианосную группу с целью оказать давление на Иран.

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