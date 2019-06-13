Четверг, 13 Июня 2019 года
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Россия готова оказать поддержку Додону в борьбе с “узурпаторами” — Путин

Политика

А также партнерам лидера Молдавии по коалиции

Москва, 13 июня 2019, 08:15 — REGNUM  Москва будет продолжать оказывать поддержку президенту Молдавии Игорю Додону в противостоянии тем, кто узурпировал власть в стране. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Мир».

Лидер России отметил, что ситуация в Молдавии не уникальна. Подобная узурпация власти со сторона олигархических структур, произошла и на Украине.

«То есть заработали на молдавском народе деньги и пустили их для того, чтобы укреплять свое личное благополучие и рычаги влияния на государство», — пояснил Путин.

Путин добавил, что поддержка будет оказана партнерам Додона по коалиции. Он также выразил надежду на скорейшее разрешение политического кризиса в Молдавии.

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Политический кризис в Молдавии
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