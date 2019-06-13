Четверг, 13 Июня 2019 года
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Министр иностранных дел Сирии посетит Пекин с официальным визитом

Политика

Визит продлится с 16 по 21 июня

Пекин, 13 июня 2019, 07:56 — REGNUM  Заместитель премьер-министра Сирии и министр иностранных дел страны Валид Муаллем посетит Китай с визитом, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

Сирийский политический деятель пробудет с государственным визитом в Поднебесной с 16 по 21 июня, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуан. Визит состоится по приглашению члена Госсовета КНР и министра иностранных дел КНР Ван И.

Напомним, что Валид Муаллем является министром иностранных дел Сирии с 2006 года. Окончил Каирский университет, является автором целого ряда книг по истории Сирии.

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Внешняя политика Китая
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