Министр иностранных дел Сирии посетит Пекин с официальным визитом

Пекин, , 07:56 — REGNUM Заместитель премьер-министра Сирии и министр иностранных дел страны Валид Муаллем посетит Китай с визитом, сообщает 12 июня агентство Синьхуа.

Сирийский политический деятель пробудет с государственным визитом в Поднебесной с 16 по 21 июня, сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуан. Визит состоится по приглашению члена Госсовета КНР и министра иностранных дел КНР Ван И.

Напомним, что Валид Муаллем является министром иностранных дел Сирии с 2006 года. Окончил Каирский университет, является автором целого ряда книг по истории Сирии.