Акцию в поддержку Голунова «организовали совсем другие люди»

Москва, , 07:50 — REGNUM События в центре Москвы 12 июня только отчасти связаны с сюжетом о журналисте Иване Голунове. Как и опасались многие сторонники журналиста, акцию организовали совсем другие люди: от записных оппозиционеров и до тех, кто стремится к популярности в СМИ, потому что идут на выборы в Московскую городскую думу, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

По его мнению, получилось нечто «за всё хорошее против всего плохого». В толпе, кстати, оказалось много несовершеннолетних школьников, которые вряд ли вообще когда-либо читали политические статьи и смогут отличить ГУВД от ФСБ, но из-за юношеского максимализма их легко спровоцировать на агрессивные действия против полиции.

«Сегодня за замечания здравого смысла в либеральных соцсетях могут и проклянуть, но я позволю себе сказать организаторам таких акций: хотите гореть на жертвенном огне политики — горите сами, не бросайте на него школьников.

Но что-то подсказывает, что организаторы мирно сядут в автозак, чтобы им случайно не поломали рук и ног, не будут сопротивляться. Главное — была бы отметка о том, что они тоже задержаны», — высказал свою точку зрения политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, журналист отдела расследований издания «Медуза» Иван Голунов был задержан в центре Москвы на прошлой неделе. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что дело в отношении журналиста прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

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