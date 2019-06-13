Палестина призвала Египет и Иорданию отказаться от саммита в Бахрейне

Рамалла , , 08:15 — REGNUM Власти Палестины призвали Египет и Иорданию воздержаться от участия в предстоящей конференции по урегулированию израильско-палестинского конфликта в Бахрейне, проводимой США, об этом 13 июня сообщает Al Jazeera.

По мнению чиновников, данный саммит ослабит арабскую позицию по плану Вашингтона. Рамалла опубликовала соответствующее заявление после того, как в СМИ появилась информация о желании указанных стран присоединиться к конференции.

Официальные представители Египта и Иордании пока не подтвердили свое участие в саммите, который должен состояться 25−26 июня.

Напомним, в конце июня в столице Бахрейна, городе Манама, пройдет конференция целью которой будет обсуждение плана США по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. Эксперты утверждают, что план будет носить произраильский характер, что в корне не устраивает другую сторону.

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