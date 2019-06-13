Четверг, 13 Июня 2019 года
08:21:39 МСК

Палестина призвала Египет и Иорданию отказаться от саммита в Бахрейне

Политика

Конференция по урегулированию палестино-израильского конфликта пройдет 25-26 июня

Рамалла , 13 июня 2019, 08:15 — REGNUM  Власти Палестины призвали Египет и Иорданию воздержаться от участия в предстоящей конференции по урегулированию израильско-палестинского конфликта в Бахрейне, проводимой США, об этом 13 июня сообщает Al Jazeera.

По мнению чиновников, данный саммит ослабит арабскую позицию по плану Вашингтона. Рамалла опубликовала соответствующее заявление после того, как в СМИ появилась информация о желании указанных стран присоединиться к конференции.

Официальные представители Египта и Иордании пока не подтвердили свое участие в саммите, который должен состояться 25−26 июня.

Напомним, в конце июня в столице Бахрейна, городе Манама, пройдет конференция целью которой будет обсуждение плана США по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. Эксперты утверждают, что план будет носить произраильский характер, что в корне не устраивает другую сторону.

Читайте ранее в этом сюжете: Израиль атаковал военную базу ХАМАС в cекторе Газа

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ближневосточное урегулирование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить