Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в столицу Киргизии

Бишкек, , 07:44 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Киргизию с государственным визитом в рамках 19-го заседания Совета глав Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает 13 июня агентство Синьхуа.

Председателя Си в аэропорту Бишкека 12 июня встретил его киргизский коллега Сооронбай Жээбенков. Китайский лидер передал ему сердечное приветствие и наилучшие пожелания от китайского народа. Он также отметил, что Китай и Киргизия связаны горами и реками, а народы двух стран живут бок о бок из поколения в поколение.

Си Цзиньпин выразил надежду, что его текущий визит также укрепит сотрудничество двух стран в рамках проекта «Нового шелкового пути», принеся взаимную выгоду народам двух государств, а также укрепит взаимную дружбу.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 по 16 июня в Душанбе пройдет пятый саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который также намерен посетить китайский лидер. До этого момента, с 12 по 14 июня, глава КНР займется вопросами ШОС.

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