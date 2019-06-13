Чубайс: углеродный налог — сложный вопрос, который надо решать

Москва, , 07:27 — REGNUM Для стимулирования промышленников в Российской Федерации снижать выбросы в атмосферу необходимо ввести углеродный налог. Об этом заявил председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью РИА Новости.

По его словам, создание в России системы государственного учета объемов выбросов предусматривает постановление правительства в рамках плана действий по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату.

«А дальше начинается самый сложный вопрос, который надо решать: «углеродный налог», — сказал Чубайс в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). — Вводить экономические меры, стимулирующие снижение эмиссии углекислого газа, или не вводить?»

По его словам, необходимость решения данного вопроса обоснована тем, что страны ЕС облагают дополнительным налогом товары, которые не соответствуют требованиям по предельным выбросам СО2 при производстве. Чубайс отметил, что РФ уже через 5−10 лет может сама себе «закрыть экспорт», в том числе регулируемый ОПЕК.

При этом глава «Роснано» добавил, что ставки углеродного налога в РФ на начальном этапе должны быть минимальными.

Напомним, Парижское соглашение по климату, которое регулирует меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года, было подписано в 2016 году.

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