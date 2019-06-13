МИД Франции осудил нападение йеменских хуситов на аэродром города Абха

Париж, , 07:47 — REGNUM Франция осуждает нападение, совершенное йеменскими хуситами в ночь на 12 июня, на аэродром города Абха на юго-западе Саудовской Аравии, во время которого ранено более 20 мирных жителей, включая детей, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

МИД Франции выражает свою солидарность с Саудовской Аравией перед лицом посягательств на безопасность ее территории и населения.

«Эти атаки должны прекратиться. Франция призывает все стороны воздерживаться от любой эскалации, которая может еще больше дестабилизировать регион», — говорится в заявлении МИД Франции.

Париж подтверждает настоятельную необходимость выхода из конфликта в Йемене, для которого нет другого выхода, кроме политического урегулирования на основе переговоров.

Франция активно поддерживает посредничество, возглавляемое специальным посланником ООН Мартином Гриффитсом, и призывает все стороны к конструктивному диалогу для осуществления обязательств, принятых в Стокгольме в декабре 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. Известно, что аэродром Абха используется Саудовской Аравией для ударов по позициям и объектам хуситов в Йемене. Ракетному удару йеменских хуситов по территории Саудовской Аравии предшествовала разведка объектов с помощью беспилотников.

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