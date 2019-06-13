В Казахстане назначен руководитель администрации президента

Нур-Султан, , 07:48 — REGNUM Бакытжан Сагинтаев назначен руководителем администрации президента Казахстана. Соответствующий указ подписал глава республики Касым-Жомарт Токаев, сообщили в пресс-службе администрации президента.

Сагинтаев был назначен главой администрации президента в марте 2019 года. После инаугурации Касым-Жомарта Токаева все руководители государственных органов стали исполняющими обязанности.

Бакытжан Сагинтаев родился 13 октября 1963 года в Джамбульской области КазССР. Окончил Казахский государственный университет, имеет научную степень кандидата экономических наук.

С 9 сентября 2016 года по 21 февраля 2019 года Сагинтаев занимал должность председателя правительства Казахстана.

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