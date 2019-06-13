Председателем КНБ Казахстана назначен Карим Масимов

Нур-Султан, , 07:36 — REGNUM Председателем Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана назначен Карим Масимов. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщили в пресс-службе главы государства.

12 июня депутаты сената республики единогласно одобрили назначение нового главы КНБ. Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената Мухтар Кул-Мухаммед дал положительную оценку деятельности Масимова.

Карим Масимов родился 15 июня 1965 года. В 1988 году окончил Университет Дружбы народов им. Патриса Лумумбы, в 1989 году — Пекинский институт культуры и языков и другие образовательные организации.

С 2014 по 2015 год Масимов занимал должность председателя правительства Казахстана. С 8 сентября 2016 года назначен председателем Комитета национальной безопасности республики.

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