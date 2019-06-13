Депутат Рады: Мы с Россией найдем ответы на все вопросы

Киев, , 07:04 — REGNUM Украине необходимо добиваться диалога с Россией и вместе идти к миру и благосостоянию граждан, уверен депутат Верховной рады, член партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Нестор Шуфрич. Соответствующее мнение он высказал 12 июня в эфире ток-шоу «Украинский формат» на телеканале News One.

Комментируя позицию своей партии по отношению к Российской Федерации Шуфрич заявил:

«Мы не боимся действий, и мы не боимся говорить и демонстрировать то, что мы считаем, что надо искать диалог с Россией, — отметил украинский политик, по мнению которого именно вместе с Москвой Киев сможет ответить на ряд важнейших для украинского государства вопросов. — Потому что сегодня с РФ мы найдем ответы на все вопросы. Мы найдем ответы на вопросы: «Как найти мир?», «Как сделать жизнь людей дешевле?».

Напомним, ранее один из лидеров «Оппозиционной платформы — за жизнь» Вадим Рабинович заявил о том, что, приняв решение о роспуске Рады, президент Украины должен совершить следующий шаг, арестовав ее председателя Андрея Парубия и отменив принятые преступной властью антинародные законы.

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