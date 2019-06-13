Израиль атаковал военную базу ХАМАС в Секторе Газа

Иерусалим, , 06:49 — REGNUM Израильские самолеты атаковали подземную военную базу ХАМАС в секторе Газа. Об этом 13 июня сообщает The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Сообщается, что бомбы были сброшены на «подземную террористическую инфраструктуру на базе, принадлежащей террористической группе ХАМАС в южной части сектора Газа».

Причиной очередных бомбежек территории Газы, по словам израильских военных, стало выпущенная накануне ночью ракета. Запущенный с территории Газы снаряд был нейтрализован над южным Израилем.

В результате обстрела никто не пострадал.

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