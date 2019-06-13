Четверг, 13 Июня 2019 года
06:49:36 МСК

Израиль атаковал военную базу ХАМАС в Секторе Газа

Политика

Сообщается, что это была ответная атака

Иерусалим, 13 июня 2019, 06:49 — REGNUM  Израильские самолеты атаковали подземную военную базу ХАМАС в секторе Газа. Об этом 13 июня сообщает The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Сообщается, что бомбы были сброшены на «подземную террористическую инфраструктуру на базе, принадлежащей террористической группе ХАМАС в южной части сектора Газа».

Причиной очередных бомбежек территории Газы, по словам израильских военных, стало выпущенная накануне ночью ракета. Запущенный с территории Газы снаряд был нейтрализован над южным Израилем.

В результате обстрела никто не пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Израиля открыли огонь по палестинской штаб-квартире в Наблусе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить