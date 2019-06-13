Четверг, 13 Июня 2019 года
06:09:34 МСК

Председатель Еврокомиссии назвал имя преемника

Политика

Это противник «Северного потока – 2»

Брюссель, 13 июня 2019, 06:07 — REGNUM  Представитель «Европейской народной партии» Манфред Вебер может сменить на посту председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. Об этом глава ведомства сообщил 12 июня, передает РИА Новости.

Собрание руководства «Единой народной партии» (ЕНП) прошло в Испании в среду, 12 июня. На мероприятии обсуждались итоги выборов в Европарламент, кроме того, было достигнуто соглашение о кандидатуре на должность главы Еврокомиссии.

Между тем по результатам прошедших выборов ЕНП хотя и сохранила самое большое представительство в парламенте, но, потеряв 40 мандатов, вместе со своими союзниками лишилась большинства. Данное обстоятельство лишает партию возможности утвердить свою кандидатуру вместо Юнкера, полномочия которого истекают в октябре 2019 года.

Несмотря на это, запасных кандидатур на случай разногласий по поводу кандидатуры Вебера в партии не предусмотрели:

«Фракция «Европейской народной партии» не поддерживает никакого другого кандидата, кроме Манфреда Вебера. Плана «Б» нет», — пояснил Юнкер.

Напомним, немецкий политик Манфред Вебер является членом баварского Христиано-социального союза. В Европарламенте с 2014 года. Известен отрицательным отношением к проекту «Северный поток — 2».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в Европарламент-2019
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить