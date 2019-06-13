Председатель Еврокомиссии назвал имя преемника

Брюссель, , 06:07 — REGNUM Представитель «Европейской народной партии» Манфред Вебер может сменить на посту председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. Об этом глава ведомства сообщил 12 июня, передает РИА Новости.

Собрание руководства «Единой народной партии» (ЕНП) прошло в Испании в среду, 12 июня. На мероприятии обсуждались итоги выборов в Европарламент, кроме того, было достигнуто соглашение о кандидатуре на должность главы Еврокомиссии.

Между тем по результатам прошедших выборов ЕНП хотя и сохранила самое большое представительство в парламенте, но, потеряв 40 мандатов, вместе со своими союзниками лишилась большинства. Данное обстоятельство лишает партию возможности утвердить свою кандидатуру вместо Юнкера, полномочия которого истекают в октябре 2019 года.

Несмотря на это, запасных кандидатур на случай разногласий по поводу кандидатуры Вебера в партии не предусмотрели:

«Фракция «Европейской народной партии» не поддерживает никакого другого кандидата, кроме Манфреда Вебера. Плана «Б» нет», — пояснил Юнкер.

Напомним, немецкий политик Манфред Вебер является членом баварского Христиано-социального союза. В Европарламенте с 2014 года. Известен отрицательным отношением к проекту «Северный поток — 2».