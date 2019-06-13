В Новосибирске перед выборами мэра появился «Комитет за честные выборы»

Новосибирск, , 05:24 — REGNUM Общественники, журналисты и юристы Новосибирска перед выборами мэра города решили объединиться и создать «Комитет за честные выборы». Соответствующее заявление появилось в группе «Новосибирск за достойную жизнь» в социальной сети Facebook, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В сентябре Новосибирску предстоит выбрать мэра. Формально старт предвыборной кампании будет дан 20 июня, но фактически она уже началась. (…) От того, как пройдет кампания, насколько широким будет выбор и насколько честно пройдут избирательная кампания и подсчёт голосов, зависит будущее нашего города. Мы, неравнодушные жители Новосибирска, инициативная группа, включающая общественников, журналистов и юристов, заявляем о создании Комитета за честные выборы. Мы приглашаем к участию в его работе представителей всех кандидатов в мэры и партий, намеренных выдвинуть либо поддержать какого-то из кандидатов», — говорится в публичном заявлении.

https://www.facebook.com/nskfuture/posts/584518695406542

По словам членов Комитета, цель объединения — «обеспечить не только честность подсчёта голосов, но и честность хода избирательной кампании».

Они заявили, что против снятия или отказа в регистрации кандидатов под надуманными предлогами и использования административного ресурса.

«В случае обнаружения нарушений избирательного законодательства мы намерены оповещать об этом общественность Новосибирска и обращаться в соответствующие органы», — говорится в заявлении инициативной группу, в которую в настоящее время входят журналист Алексей Мазур, общественники Антон Картавин и Алексей Куницин, юрист Евгений Митрофанов, региональный координатор движения «Голос» Надежда Ланцова и член совета регионального отделения движения «Голос» Станислав Шевченко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года, полномочия действующего градоначальника Анатолия Локтя (КПРФ) истекли 22 апреля 2019 года.

По мнению новосибирского политолога Сергея Бирюкова, «обобщенный анализ ситуации не позволяет оценивать конкуренцию на предстоящих выборах как слишком острую».

А результаты исследования общественного мнения, проведённого Институтом политики и технологий, показали, что если бы выборы мэра Новосибирска проходили «завтра», то за действующего градоначальника Анатолия Локтя (КПРФ) голоса отдали бы 45% избирателей, за руководителя штаба оппозиционера Алексея Навального Сергея Бойко (самовыдвижение) — 2%, лидера регионального отделения партии"Родина» Вячеслава Илюхина, руководителя фракции ЛДПР в Горсовете Новосибирска Евгения Лебедева, предпринимателя Сергея Проничева («Партия Роста») и депутата Горсовета Наталью Пинус (самовыдвижение) — по 1%, за члена партии «Яблоко» Дмитрия Холявченко и бизнесмена Виктора Мокровицкого (самовыдвижение) горожане пока не готовы голосовать, за другого кандидата проголосовали бы 5% избирателей.

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