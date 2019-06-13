Нельзя распустить Раду и не арестовать узурпатора Парубия – депутат Украины

Киев, , 04:37 — REGNUM Распуская Верховную раду, украинский президент Владимир Зеленский должен идти до конца: арестовать ее председателя Андрея Парубия и отметить принятые антинародные законы. Об этом в интервью телеканалу «112 Украниа» заявил 12 июня депутат Верховной рады, лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«Если это происходит и вы указом распускаете Раду, а я всегда говорил, что там коалиции нет, то вы обязаны сделать и второй шаг, — заявил депутат, — должен быть арестован Парубий, который в течение двух лет с лишним незаконно удерживал власть в стране. Они, получается, узурпировали власть».

Кроме того, нужно отменить те антинародные законы, которые были приняты незаконной властью:

«Надо отменить законы: мовный (языковой — прим. ИА REGNUM), пенсионный. все, что напринимали, бредятину эту. …А то получается: да, власть была незаконная, но я все это признаю, а вот этот кусочек не признаю».

Ранее, Рабинович заявлял о том, что Порошеко и Зеленский находятся в одной плоскости, поскольку демонстрируют одинаковое отношение к ряду ключевых моментов: к конфликту в Донбассе, к МВФ.

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