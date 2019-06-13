США утилизируют на Украине химические и ядерные отходы – ДНР

Донецк, , 03:22 — REGNUM Радиационные и химические отходы американского производства ввозятся на территорию Украины и утилизируются в Сумской области. Соответствующие соглашения с американской стороной заключил экс-президент Украины Петр Порошенко, заявил на брифинге 12 июня начальник управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По имеющейся информации, контракт с министерством энергетики США по захоронению ядерных отходов заключил Порошенко.

По словам Басурина, США относится к украинцам как к людям третьего сорта, и использует Украину как колонию для захоронения отходов.

«На строительство хранилищ американская сторона выделила около 100 млн. долларов», — заявил Басурин. При этом представитель ДНР отметил, что часть выделенных средств была разворована, оставшиеся средства были потрачены на создание хранилищ, однако то, что было построено, недостаточно для утилизации оговоренных контрактом объемов.

«Кроме того, в рамках контракта по обеспечению надлежащего процесса хранения ядерных отходов была предусмотрена поставка стационарных систем радиационного контроля американской компанией «WGI Global Inc», — поясняет Басурин.

Поскольку часть поставок была также разворована, системы радиационного контроля в настоящее время работают только на некоторых государственных и военных объектах. У расположенных вблизи ядерных полигонов населенных пунктов мониторинг радиационного заражения не ведется.