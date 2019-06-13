Киев придет к восстановлению отношений между Россией и Украиной – Путин

Москва, , 01:49 — REGNUM Надежду на способность нового руководства Украины восстановить братские российско-украинские отношения выразил президент России Владимир Путин. Об этом глава государства заявил 12 июня в интервью телеканалу «Мир».

По мнению российского лидера, отношения между Украиной и Россией неизбежно восстановятся вне зависимости от того, какие в данный момент складываются отношения между элитами двух стран.

Восстановление отношений произошло бы даже при прежней украинской власти, уверен Путин, «с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом».

Российский президент выразил надежду на то, что новая власть в Киеве лишена перечисленных негативных характеристик и «сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в решении проблем внутри страны».

"Надеюсь, оно не будет прикрываться русофобскими идеями для того, чтобы уклоняться от решения внутренних украинских проблем, прежде всего в экономике и социальной сфере», — отметил Путин.

Напомним, президент Путин неоднократно заявлял о том, что русские и украинцы — не просто братские народы, но по сути являются одном народом, и действующий между элитами конфликт — явление временное.