Киев ставит на Плахотнюка: Новый кабмин Молдавии признали все кроме Украины

Кишинёв, , 01:29 — REGNUM Назначенное 8 июня новое правительство Молдавии во главе с Майей Санду уже получило признание всех ключевых международных игроков и организаций. Как передает ИА REGNUM, в поддержку нового кабмина выступили Евросоюз (и многие страны ЕС по отдельности), Россия, Румыния, Канада. Чуть осторожнее, но все же в поддержку нового кабмина выступили США.

Единственной страной из числа ключевых партнеров Молдавии, которая до сих пор не признала правительство — соседняя Украина. Прибывший 12 июня в Кишинев спецпредставитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский даже провел встречу с руководством бывшего правительства Павлом Филипом — ставленником олигарха Владимира Плахотнюка.

Что касается международных организаций, то правительство Санду признали Совет Европы, ПАСЕ и НАТО.