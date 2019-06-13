Четверг, 13 Июня 2019 года
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Киев ставит на Плахотнюка: Новый кабмин Молдавии признали все кроме Украины

Политика

Украина — единственный из ключевых внешних партнеров, который все еще на признал новое правительство Молдавии

Киев ставит на Плахотнюка: Новый кабмин Молдавии признали все кроме Украины
Иллюстрация: Pdm.md
Владимир Плахотнюк

Кишинёв, 13 июня 2019, 01:29 — REGNUM  Назначенное 8 июня новое правительство Молдавии во главе с Майей Санду уже получило признание всех ключевых международных игроков и организаций. Как передает ИА REGNUM, в поддержку нового кабмина выступили Евросоюз (и многие страны ЕС по отдельности), Россия, Румыния, Канада. Чуть осторожнее, но все же в поддержку нового кабмина выступили США.

Единственной страной из числа ключевых партнеров Молдавии, которая до сих пор не признала правительство — соседняя Украина. Прибывший 12 июня в Кишинев спецпредставитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский даже провел встречу с руководством бывшего правительства Павлом Филипом — ставленником олигарха Владимира Плахотнюка.

Что касается международных организаций, то правительство Санду признали Совет Европы, ПАСЕ и НАТО.

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Политический кризис в Молдавии
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