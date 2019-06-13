Четверг, 13 Июня 2019 года
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«Сотрясение воздуха» – Пушков прокомментировал угрозы Киева Совету Европы

Политика

«Будут новые истерики при прежнем заискивании»

Москва, 13 июня 2019, 01:11 — REGNUM  При существующей несамостоятельности и зависимости украинской власти громкие заявления Киева в адрес Совета Европы не стоит воспринимать серьезнее, чем «просто сотрясение воздуха», Об этом 12 июня заявил председатель комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Никаких «ответных мер» в адрес Совета Европы со стороны Украины, которыми угрожает Климкин, не будет, — уверен Пушков. — Это просто сотрясение воздуха».

По мнению российского сенатора, Украина не способна вести самостоятельную, независимую от европейских лидеров и европейских институтов политику.

«Единств. ответной мерой будут новые истерики при прежнем заискивании», — резюмировал Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава МИД Украины Павел Климкин назвал ПАСЕ «дискредитировавшей себя» организацией и рассказал о том, чем ответит Киев, в случае возвращения России к работе в организации.

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