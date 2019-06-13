Кого американцы хотят видеть своим новым президентом – опрос

Вашингтон, , 00:52 — REGNUM Граждане США с большей вероятностью выбрали бы президентом бывшего вице-президента США Джо Байдена или сенатора от Демократической партии США Берни Сандерса, чем проголосовали за действующего американского лидера Дональда Трампа. Соответствующий опрос провел Quinnipiac University, сообщается в распространенном релизе организации.

В период с 7 по 9 июня было опрошено 1991 граждан США. Опрос проводился среди зарегистрированных избирателей.

В случае если на итоговом голосовании действующему президенту США противостоял Джо Байден, за бывшего вице-президента проголосовали бы 44%. Трампа в этом случае поддержали бы лишь 33%.

В паре Трамп — Сандерс уверенную победу одержал бы сенатор-демократ, набрав 42% голосов. При этом действующий американский президент набрал бы 32%. Около четверти американцев в этом, как и в предыдущем опросе, не смогли определиться с выбором.

Победу на выборах президента Трамп смог бы одержать, выйдя на финальное голосование вместе с сенатором Массачусетса Элизабет Уоррен: 33% ­ за Трампа, 32% — за Уоррен. С небольшим перевесом действующий президент выиграл бы выборы у сенатора от Калифорнии Камалы Харрис.

Дональд Трамп уже отреагировал на публикацию данных опроса Quinnipiac University, заявив в утреннем «твите» 12 июня о том, что производители фэйковых новостей активизировались и ведут активную битву.