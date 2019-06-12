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Президента Киргизии заинтересовал опыт Монголии по постройке железных дорог

Политика

Местных специалистов могут направить в Монголию перенимать опыт

Бишкек, 12 июня 2019, 23:47 — REGNUM  «Нам интересен опыт Монголии в строительстве транснациональных железных дорог и развитии железнодорожной инфраструктуры», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе встречи с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой, прибывшим в Бишкек с официальным визитом, пишет пресс-служба главы государства.

Монгольский лидер предложил киргизстанскому коллеге сотрудничество в железнодорожной сфере.

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В ответ на это Сооронбай Жээнбеков отметил, что в настоящее время идут переговоры по реализации проекта строительства железной дороги по маршруту «Китай — Киргизия — Узбекистан».

И предложил направить группу киргизстанских специалистов, в том числе представителей министерства транспорта и дорог в Монголию для изучения их опыта в данном направлении.

ИА REGNUM напоминает, что общая протяженность железных дорог Киргизии составляет 425 км. При этом, как утверждают эксперты, в хорошем состоянии находятся лишь 6 км железнодорожных путей страны, в удовлетворительном — 113 км, в неудовлетворительном — 198 км.

Отметим также, что на ремонт и модернизацию железнодорожной инфраструктуры Киргизии требуется около 3 млрд рублей.

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Внешняя политика Киргизии
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