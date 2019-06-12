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Эрдоган о приобретении С-400: «Мы завершили это дело»

Политика

«Мы уже их купили»

Анкара, 12 июня 2019, 23:43 — REGNUM  Власти Турции считают закрытым вопрос с поставками в страну российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом, как передает Anadolu Ajans, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре.

«Я не говорю, что мы приобретем системы С-400, — сказал турецкий лидер. — Мы уже их купили. Мы завершили это дело».

Напомним, крайне негативную реакцию Вашингтона вызвали планы Турции поставить на вооружение российские системы ПВО С-400. Власти США всеми доступными способами пытались заставить Анкару отказаться от российского вооружения.

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Продажа Турции российского зенитного комплекса
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