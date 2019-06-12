Глава Монголии хочет создать туристический маршрут Иссык-Куль — Хяргас-Нуур

Улан-Батор, , 23:34 — REGNUM «Политическое сотрудничество между Киргизией и Монголией выходит на новый уровень взаимодействия», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе переговоров с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой, прибывшим в Бишкек с официальным визитом.

Киргизстанский лидер выразил мнение, что открытие посольства Монголии в Киргизии поспособствует раскрытию потенциала сотрудничества между странами и выводу их на качественно новый уровень.

«Со своей стороны мы прорабатываем вопрос открытия дипломатического представительства в Монголии. В ближайших планах открыть почетное консульство в Улан-Баторе», — сказал он.

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В свою очередь Халтмаагийн Баттулга подчеркнул, что упрочение политических отношений благоприятно сказывается и на развитии взаимодействия Киргизии с Монголией в других сферах.

«В первую очередь мы должны обратить внимание на наращивание торгово-экономического сотрудничества», — подчеркнул монгольский лидер.

Президент Монголии выразил готовность к обмену опытом и активизации сотрудничества сельскохозяйственной, ветеринарной и культурно-гуманитарной сферах, а также в области развития железнодорожной инфраструктуры, здравоохранения и финансов.

Подводя итоги переговоров, Халтмаагийн Баттулга отметил необходимость развития сотрудничества в сфере туризма и предложил властям Киргизии разработать совместный маршрут для туристов, желающих посетить киргизское озеро Иссык-Куль и монгольское озеро Хяргас-Нуур.

ИА REGNUM напоминает, что по официальной информации киргизстанского правительства, в 2018 году Киргизию посетили свыше 6,9 млн иностранных туристов. Из них 96,1% являются гражданами стран СНГ.

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