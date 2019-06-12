Президент Польши рассказал о превосходстве поляков над Россией

Вашингтон, , 23:30 — REGNUM Россия хотела и хочет захватить Польшу, а поляки превосходят россиян в смелости, заявил 12 июня в Вашингтоне президент Польши Анджей Дуда, приехавший просить у Трампа увеличения численности американского военного контингента на польской территории.

Польский президент на совместной пресс-конференции с Трампом четыре минуты рассказывал о хищных планах России, страданиях Польши от «советской оккупации» и самих поляках, которые отличаются от жителей России тем, что они «более смелые и способны сражаться до конца независимо ни от чего».

Этим монологом Дуда ответил на вопрос, считает ли он Россию другом или врагом Польши.

Напомним, ранее Анджей Дуда неоднократно просил у Дональда Трампа разместить на территории Польши побольше американских войск и обещал оплатить строительство базы для них из польского госбюджета.

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