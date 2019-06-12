В Сирии в зоне «Идлиб» достигнуто новое соглашение о прекращении огня

Идлиб, Сирия, , 22:45 — REGNUM В Сирии достигнуто новое соглашение о режиме полного прекращения огня во всей зоне деэскалации «Идлиб», сообщил 12 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Виктор Купчишин.

По его словам, соглашение, достигнутое при посредничестве России и Турции, вступает в силу в ночь с 12 на 13 июня.

«По инициативе российской стороны при посредничестве России и Турции достигнуто соглашение о полном прекращении огня на территории всей Идлибской зоны деэскалации с 00.00 минут 12 июня», — сказал начальник ЦПВС.

При этом Виктор Купчишин сообщил, что за 12 июня зафиксировано лишь два обстрела поселений в провинции Хама, на которые сирийские правительственные силы не стали отвечать.

Напомним, за 11 июня боевики обстреляли не менее десяти населенных пунктов в сирийских провинциях Латакия, Хама и Алеппо.

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