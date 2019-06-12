Среда, 12 Июня 2019 года
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Посол России в Турции подтвердил обязательность поставки С-400 Анкаре

Политика

Контракт по продаже Турции комплексов ПВО С-400 вызвал крупные осложнения в отношениях Анкары и Вашингтона

Посол России в Турции подтвердил обязательность поставки С-400 Анкаре
© ИА REGNUM
С-400

Москва, 12 июня 2019, 22:09 — REGNUM  Россия до конца выполнит обязательства, взятые ею на себя в рамках соглашения с Турцией о поставке зенитно-ракетных систем С-400, заявил 12 июня журналистам посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

Он подчеркнул, что позиция России останется принципиальной и не поменяется, Полное выполнение взятых на себя обязательств потребует всесторонней совместной работы специалистов двух стран.

«Для этого потребуется большая совместная работа специалистов наших стран, детали которой мне, честно говоря, не известны. Возможно, какие-то группы куда-то когда-то поедут, не исключаю», — сказал российский дипломат.

Напомним, планы Турции поставить на вооружение российские системы ПВО С-400 вызвали крайне негативную реакцию Вашингтона, который всеми доступными способами пытается заставить Анкару отказаться от российского вооружения.

Последним в цепи аргументов США стала угроза исключить Турцию из программы истребителя пятого поколения F-35.

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Продажа Турции российского зенитного комплекса
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