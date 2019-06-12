Луценко заявил, что Зеленский не имеет права его увольнять

Киев, , 21:35 — REGNUM Внесенное в парламент Украины президентом страны Владимиром Зеленским представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко не имело под собой законных оснований. Об этом сам Луценко сказал изданию «theБабель».

"Президент (Украины) не имеет права делать представление на мое увольнение», — сказал генеральный прокурор.

По его словам, недоверие депутатов Верховной рады или заявление самого генпрокурора требуется для увольнения.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня 2019 г. глава Украины Владимир Зеленский внес представление на отставку генпрокурора страны Юрия Луценко в Верховную раду.

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