Белоруссия. Обыкновенный цинизм

Сергей Артёменко, , 20:46 — REGNUM

Весь май белорусское общество сотрясали скандалы, демонстрирующие две параллельные реальности: первая явлена в официальных заявлениях, вторая — в прямо противоположных действиях. Но не слова, а именно дела бюрократии Белоруссии и служат лучшей характеристикой пресловутой «белорусской модели» и того идеала, к которому стремится её руководство, ибо «По плодам их познаете их».

16 мая в Могилёвском районе был найден труп милиционера — сотрудника ГАИ Евгения Потаповича. Это происшествие, несмотря на трагичность, сложно назвать неожиданным — ведь речь идёт о службе милиционера, которая, как известно, «и опасна, и трудна». Ежедневно сталкиваться с негативом, так называемыми отбросами общества, отовсюду ждать неприятностей и руководствоваться презумпцией виновности — та ещё работа.

Впрочем, за это сотрудникам МВД платят высокие зарплаты, обеспечивают различными социальными благами и пораньше выделяют пенсию. Всё по-честному. Что оказалось действительно неожиданным в этой ситуации, так это действия белорусских властей.

Подозрение, основанное лишь на сообщении погибшего сотрудника, пало на цыган, которых немедленно подвергли массовым задержаниям. Причём не только в Могилёвской области, но и по всей Белоруссии. Раньше такое называли облавой с арестами. Сейчас — «отработкой».

Сразу же Телеграм-каналы и негосударственная пресса начали писать о массовых задержаниях цыган и жестокости «правоохранителей». Государственные же СМИ предсказуемо промолчали о том, что обычные следственные мероприятия переросли в преследования целой этнической группы.

Когда власти «отрабатывают» конкретную этническую группы — это как-то должно называться. Холокост, конечно же, не лучшее сравнение. Апартеид? Сегрегация? Ксенофобия? В любом случае, даже единичные акции подобного типа чреваты громкими международными скандалами и потерей репутации страны на долгое время.

Пока происходила «отработка» цыган, 20 мая Следственный комитет Белоруссии неожиданно проинформировал о том, что сотрудник ГАИ покончил жизнь самоубийством. Обстоятельства оказались весьма странными: милиционер застрелился, предварительно сковав себя наручниками и уничтожив с помощью жидкости для розжига свои брюки. Подозрительно быстро в интернете оказалась фотография с места происшествия, детали которой дали простор для разнообразных предположений, ставящих под сомнение официальную версию.

Необычный суицид, если верить официальной версии. Однако поверить в неё трудно по целому ряду причин. Так, например, озвучивал её Евгений Архиреев — тот самый, который в 2016—2017 годах выступил соучастником политических репрессий по «делу ренумовцев». Это в его подчинении был следователь Юрий Мацкевич, обвинивший белорусских журналистов и публицистов в «войне миров» — разжигании вражды и розни между представителями «Польского мира», Белорусского мира», «Немецкого мира» и так далее. Можно ли после этого верить Архирееву? Кроме того, граждане сомневаются в официальной версии и из-за общего недоверия к власти, которое формировалось на протяжении многих лет.

Крупнейший в Белоруссии портал TUT. BY 21 мая опубликовал статью Анжелики Василевской о том, как в могилёвском микрорайоне Чапаевка цыгане прячутся по домам и спрашивают, за что им «устроили геноцид», «где искать защиту» и «кто будет извиняться». Задержанные в пятницу вернулись из ИВС ишь в понедельник с синяками.

«Страх — то, о чем говорят в поселке все представители цыганской национальности. В разговорах с журналистами они все рассказывают, что силовики в ночь на 17 мая «врывались в дома», вели себя жестко и даже жестоко. Жалуются на несправедливое и предвзятое агрессивное отношение к себе со стороны как правоохранителей, так и незнакомых могилевчан. Потому что местные говорят, что все в микрорайоне жили и живут дружно, — поведала Василевская. — А боятся представители цыганской национальности нового «налета» силовиков: по микрорайону гуляет слух, что он неизбежен. И последует незамедлительно, если задержанные публично пожалуются на то, как их допрашивали, и заявят о травмах».

Из временно (?) недоступного материала Василевской следует, что цыгане не понимают, почему их «преследуют» по этническому признаку, почему творится «беззаконие», и как им в этих условиях себя защитить. В связи с действиями милиции цыгане составили обращение к помощнику Александра Лукашенко по Могилёвской области Михаилу Русому.

Ещё одна интересная деталь в публикации, характеризующая отношение населения к постсоветской государственности в Белоруссии: цыгане обсуждали возможность обращения в Москву к председателю Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежде Деметер с просьбой о защите.

22 мая МВД официально проинформировало: «Сегодня в Могилеве сотрудники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД задержали 48-летнего цыганского барона по прозвищу Ромка из микрорайона Чапаевка областного центра. Мужчину подозревают в сбыте наркотиков и неисполнении решения суда о лишении права управления транспортными средствами. Спецоперация проходила при поддержке сотрудников ГАИ и ОМОН».

Дальнейшие подробности сообщения выглядят в лучшем случае забавно, а в худшем — неправдоподобно, так как сегодня каждый может найти в интернете информацию о том, кто такой цыганский барон и понять, может ли он лично продавать пакетики с наркотиками. И уж совсем не смешно, когда сведения из Минской области о преследовании цыган, напоминающие произошедшие в Чапаевке, складываются в одну общую картину.

23 мая министр внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич прокомментировал ситуацию журналистам и так пояснил действия своих подчинённых: «Мы отрабатывали отдельную группу исключительно на основании полученной на то время информации, источником которой была сама жертва».

Из заявления следует, что единственным виновником происходящего беспредела является покончивший с собой весьма необычным способом (если верить официальной версии) Евгений Потапович. Даже после того, как белорусская общественность возмутилась происходящим и потребовала извинений перед согражданами не титульной этнической принадлежности, Шуневич решился на такое заявление: «У министра нет ни повода, ни оснований просить извинения у цыган».

Следком 20 мая заявил о том, что «в качестве подозреваемых представители этнического меньшинства не задерживались». МВД 23 мая заявило о том, что «отрабатывали отдельную группу» на якобы законных основаниях. Администрация президента пошла дальше.

23 мая глава Администрации президента Наталья Кочанова провела встречу со специально отобранными «представителями местной цыганской диаспоры» — так граждан Белоруссии назвало известное распространением официозных фейков и плагиатом государственное информагентство «БелТА». Далее цитата, озвученная поздно вечером государственным телеканалами:

«Наталья Кочанова за произошедшую ситуацию представителям местной диаспоры принесла извинения, если действительно во время расследования обстоятельств дела имели место факты некорректных действий. Также глава Администрации акцентировала внимание, что по всем жалобам и обращениям будут проведены разбирательства, и особо отметила, что межэтнический мир и согласие в нашей стране являются безусловным приоритетом».

Вот такие «извинения», ясно показывающие, как белорусские власти понимают нормы взаимоотношений с согражданами. Подобные действия нынешняя бюрократия Белоруссии называет реализацией приоритета межэтнического мира и согласия.

Абсурдность происходящего лишний раз подчеркнуло состоявшееся в это время в Бресте мероприятие — XIV Белорусский международный медиафорум «Партнерство во имя будущего: журналистика и социальная защита общества». Мининформации Белоруссии проинформировало: «Одна из главных доминант мероприятия — обсуждение роли средств массовой информации в межгосударственном развитии, укреплении общегуманитарных ценностей, содействии взаимопониманию между странами и народами».

Однако высказанные на форуме благие пожелания о содействии взаимопониманию между странами и народами остались, как это чаще всего бывает в Белоруссии, лишь словами. Реальность оказалась иной. Подвергнув белорусских цыган унизительным преследованиям, власти Белоруссии не на словах, а на деле продемонстрировали то, как они укрепляют «общегуманитарные ценности» и взаимопонимание между народами.

Министр информации Белоруссии предсказуемо не преминул высказаться о «социальной ответственности журналистов». При этом Александр Карлюкевич умолчал о роли министерства в цензуре и политических репрессиях и функции пропагандистов с журналистскими удостоверениями, замалчивающих социальные проблемы и конфликты.

Государственные и аффилированные с ними частные СМИ перешли от замалчивания невероятного скандала с цыганами, напоминающего погром, к отбеливанию репутации руководства Белоруссии. До этого, в начале месяца государственная пресса в очередной раз продемонстрировала пренебрежение журналисткой этикой и пресловутой социальной ответственностью, замалчивая созданные чиновниками проблемы подготовки и проведения 9 мая в Минске, Витебске и других городах Белоруссии народной акции «Бессмертный полк».

Замалчивание проблемы, получившей широкий международный резонанс, не является способом её решения. Игорь Шуневич своим заявлением 23 мая лишь усугубил ситуацию и вскоре был вынужден подать рапорт об отставке. Назначая 11 июня Юрия Караева министром внутренних дел, Александр Лукашенко поднял этнический вопрос и, между прочим, поручил извиниться перед белорусскими цыганами.

«Не надо, как вот произошло с цыганами, — Наталья Ивановна (Кочанова) ездила, разбиралась по моему поручению. Обидели людей ни за что. Так надо извиниться», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

«Переборщили. Увидели, что они не виноваты. Так пойдите и просто извинитесь перед ними, — сказал Лукашенко. — И люди поймут. Не надо плугом или бульдозером переть на все, что перед тобой. Где-то надо и поаккуратнее, где-то объехать. А не получилось — извинись».

«Надо разумно. Не надо людей считать своими врагами: ах, там вот эти цыгане, они такие-сякие… Нормальные они люди. Что, среди белорусов, русских, евреев или поляков у нас тут нет преступлений? Да хватает! Справедливость должна лежать в основе всего, особенно у тех, кто носит погоны. Потому что к людям в погонах бегут за защитой. Народ бежит, чтобы их защитили. А когда ты его отпихиваешь и обижаешь, это очень больно для человека», — добавил Лукашенко.

Если так власти Белоруссии признают и решают ими же созданные проблемы, то будущее республики выглядит весьма тревожным. Ведь это всего лишь одно из вызывающих немало вопросов и оставляющих странное впечатление резонансных событий общественно-политической жизни экс-БССР в мае. Неадекватная реакция властей на обычные ситуации становится нормой, а в политике всё более откровенно демонстрируется обыкновенный и ничем не прикрытый цинизм.