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СМИ сообщили о планах Трампа встретиться с Путиным на G20 в Японии

Политика

Ранее об этом заявлял советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

Вашингтон, 12 июня 2019, 20:21 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил о своем решении встретится с российским президентом Владимиром Путиным на саммите G20, который пройдёт в Японии, сообщает 12 июня Agence France-Presse.

О вероятности такой встречи ранее сообщали журналистам советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

Тем не менее стоит отметить, что официальных подтверждений таких планов пока не поступало ни от Москвы, ни от Вашингтона.

Напомним, саммит G20 пройдёт в Осаке.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял о планах Трампа провести там также встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

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