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Тимошенко о переговорах с Зеленским: «Говорили о текущей ситуации в стране»

Политика

«Провела встречу»

Киев, 12 июня 2019, 20:08 — REGNUM  Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и президент Украины Владимир Зеленский провели переговоры. Об этом написала Тимошенко на странице в соцсети Facebook.

«Провела встречу с президентом В. Зеленским в его администрации, — написала лидер партии «Батькивщина». — Говорили о текущей ситуации в стране, о досрочных парламентских выборах».

Как передавало ИА REGNUM, 10 июня лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко на партийном съезде в Киеве заявила, что на выборах в Верховную раду Украины политические партии «Батькивщина», «Слуга народа» и «Голос» Вячеслава Вакарчука должны объединиться, чтобы не допустить реванша старой власти, которая последние пять лет «калечила Украину».

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