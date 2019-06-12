Зеленский сделал шаг к федерализации Украины — эксперт

Киев, , 20:00 — REGNUM Команда президента Украины Владимира Зеленского сделал первый шаг к федерализации страны. Об этом 12 июня написал на своей странице в Фейсбук политолог Сергей Таран, комментируя заявление слова представителя президента в парламенте Руслана Стефанчука о том, что команда Владимира Зеленского рассмотрит вопрос создания двухпалатного парламента.

«Озвученные представителем президента в парламенте намерения о «двухпалатном парламенте» — это первый публичный шаг «у Зеленского» к федерализации страны. Ведь именно федеративные страны, в которых регионы являются политическими субъектами, могут влиять в том числе на внешнюю политику, и имеют «верхнюю» палату, которая как раз и состоит из представителей регионов», — отметил Таран.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о необходимости федерализации Украины. В частности, в июне 2018 года Путин отметил, что федерализация и отказ от НАТО могли бы решить «украинскую проблему». Как сообщала пресс-служба Кремля, российский президент рассказал о притеснениях национальных меньшинств на Украине.

Он сказал, что в стране принят «закон о языке», который, по его словам, ограничивает использование родных языков для представителей нацменьшинств. Кроме того, Путин отметил, что по многие «украинские националисты ещё в XIX веке говорили о необходимости формирования независимого украинского государства на федеративных принципах».

При этом он допускает, что слова Стефанчука о двухпалатном парламенте могут оказаться очередной шуткой Зеленского.

«Если «двухпалатный парламент» — это лишь очередная шутка для тех, кто разочаровался в перспективе «низких тарифов», то он точно не лучший», — добавил Таран.

Напомним, 12 июня представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус заявил, что перед выборами Зеленский якобы не обещал снизить тарифы. По его словам, Зеленский якобы шутил, когда обещал снизить тарифы и отменить формулу «Роттердам+».

"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о «Роттердам+», что это коррупционная формула, но прямых обещаний он не давал», — рассказал Герус.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в команде Владимира Зеленского рассмотрят вопрос введения двухпалатного парламента.

«Большая беда украинского парламента — половинчатый подход к его формированию, то есть смешанная система выборов. В Украине она себя не оправдала. Любой микс не дает желаемого результата. Есть два пути: или нарезание волостей с надсмотрщиками — тогда это мажоритарка. Или путь политического структурирования общества — тогда это пропорционалка. Эту проблему можно было решить путем введения двухпалатного парламента, и такое решение было поддержано на референдуме 2000 года», — напомнил Стефанчук в интервью «РБК-Украина».