Грищенко обвинил режим Порошенко в начале «арьергардных боев» с Зеленским

Киев, , 19:56 — REGNUM

Президенту Украины Владимиру Зеленскому выгодно, чтобы конституционный суд признал неконституционным его указ о роспуске Верховной рады. Об этом 12 июня заявил в эфире одного из украинских телеканалов экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

По его словам, граждане Украины получат очередной месседж о том, что этот состав парламента недееспособен.

«Даже если Конституционный суд решит, что его указ про новые выборы является неконституционным, это опять-таки будет ему в плюс, потому что с тем составом парламента невозможно ничего, даже очевидно приемлемого решить. Это будет месседж», — сказал Грищенко.

По его словам, уходящий режим развязал против Зеленского «арьергардные бои».

«Это вопрос арьергардных боев старой власти. Им до черта, им абсолютно не интересно, что будет с Климкиным. Постараются напакостить новому президенту», — сказал Грищенко, комментируя нежелании парламента отправить главу МИД Украины Павла Климкина в отставку и назначить на пост министра внешнеполитического ведомства Вадима Пристайко.

Он сообщил, что граждане Украины увидят полную недееспособность парламента, если Рада не назначит Пристайко главой МИД Украины.

«Это совершенно приемлемая кандидатура. Она может быть лучше, может быть хуже. Мы всегда можем найти минусы и плюсы. Но это его право. Если её отменят, это будет еще одним примером, что с этим парламентом невозможно работать. Если этот парламент не может даже согласовать министра иностранных дел, ну что мы можем с ним делать. Вот это и будет его посыл», — подытожил Грищенко.

Кроме того, 12 июня первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко призвала Раду уволить министра иностранных дел Павла Климкина, чтобы накануне саммита Украина — ЕС был назначен новый министр иностранных дел Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая президент Украины Зеленский внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. 31 мая Климкин обратился к депутатам парламента с просьбой поддержать его заявление об отставке с поста министра. 6 июня Рада отказалась уволить Климкина, Полторака и Грицака.