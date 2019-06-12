Латвия признала свое безответственное поведение на финансовых рынках

Рига, , 19:50 — REGNUM Для того, чтобы «потушить пожар» в латвийском финансовом секторе депутаты Сейма должны принять все необходимые законы о комиссии по рынку финансов и капитала, банках, наличных средствах и санкциях до конца июня. Об этом в интервью программе «Домская площадь» заявил Мартиньш Бондарс, глава парламентской комиссии по бюджету и финансам.

По словам Бондараса, «Латвия не была ответственным игроком на глобальном финансовом рынке», так как поставляла на него существенный объем «грязных денег». Из-за этого другие игроки хотят ограничить или затруднить доступ прибалтийской республики к этому рынку, если ситуация не изменится.

Нынешнее правительство и коалиция в парламенте должна предпринять все необходимые шаги для улучшения данной ситуации как можно скорее, считает Бондараса.

«Это все нужно сделать в этой парламентской сессии, которая закончится в июне. И тогда нужно воплотить в жизнь этот закон», — заявил глава комиссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года Латвию потряс банковский кризис. Из-за ареста главы Центробанка и ликвидации коммерческого банка ABLV Bank Латвия понесла значительные репутационные потери.

Затем экспертный комитет Moneyval дал критическую оценку Латвии, которая недостаточно борется с отмыванием денег. В связи с этим Латвия была признана государством высокого риска международной сетью обмена банковской информацией SWIFT.

Напомним также, что новое латвийское правительство Кариньша взяло четкий курс «на борьбу с отмыванием денег» согласно требованиям Комитета экспертов Совета Европы. Им уже подписано распоряжение «о проведении кардинальных реформ в сфере надзора за отраслью», которое предусматривает исключение из финансового сектора банков, которые не ведут борьбу с финансовыми преступлениями

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