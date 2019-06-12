Песков рассказал о реакции Кремля на возможный визит Мадуро в Россию

Москва, , 19:29 — REGNUM Точной информации о визите президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию Кремль пока дать не может, сообщает 12 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Напомним, ранее МИД Венесуэлы анонсировал на своей странице в соцсетях планы президента Мадуро совершить визит в Россию и подписать там ряд важных двусторонних соглашений.

«Пока нет точной информации», — цитирует агентство ответ Дмитрия Пескова на вопрос о вероятности такого визита.

Как сообщало ИА REGNUM, расширяющееся экономическое, политическое и военно-техническое сотрудничество Венесуэлы с Россией и с Китаем может быть истинной причиной прямой поддержки, оказанной Вашингтоном попытке госпереворота в этой стране.

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