Польский суд отменил решение о запрете въезда в ЕС Людмилы Козловской

Варшава, , 18:47 — REGNUM На прошлой неделе воеводский Административный суд в Варшаве отменил решение Ведомства по делам иностранцев о внесении гражданки Украины Людмилы Козловской в Шенгенскую информационную систему (SIS) — список разыскиваемых лиц, и тех, кому запрещён въезд в Евросоюз.

Суд допускает, что, возможно, основания для помещения Козловской в список SIS имеются, но предоставленных документов для этого недостаточно.

«Суд постановил, что информация, содержащаяся в предоставленных документах, не даёт достаточных оснований для внесения записи в список SIS. По мнению суда, содержащаяся в документах информация является очень расплывчатой», — цитирует постановление суда газета Rzecpospolita.

«Я каждый день борюсь с режимами постсоветского пространства и теперь вижу, что те же методы использует польское правительство. Количество пропаганды, что на меня выливают, — это невероятно. Но я рада, что польские суды все еще независимы», — заявила Людмила Козловская по этому поводу.

Основатель связанного с Джорджем Соросом фонда «Открытый диалог» украинская «правозащитница» Людмила Козловская 13 августа 2018 года была задержана в аэропорту Брюсселя и выдворена из Евросоюза. Её данные были внесены в SIS по инициативе польских властей.

Деятельность «Открытого диалога» по продвижению «цветных революций» на постсоветском пространстве поначалу приветствовалась властями Польши, но после участия в антиправительственных протестах на стороне либеральной «Гражданской платформы», отношение к фонду в Польше изменилось. Козловскую обвинили в «связях с Путиным и ФСБ».