Отказ от палестинского государства к шаг к миру на Ближнем Востоке

Авигдор Эскин, , 17:59 — REGNUM

Декларация посла США в Израиле о праве оного на удержание частей территории, отвоеванной в 1967 году, не вызвала ни грома и ни бури в арабском мире. Мы не находим сообщения ни об одной демонстрации протеста. Чем вызвана такая тишь?

Быть может, соседи Израиля и его недоброжелатели считают заявление посла Дэвида Фридмана частным высказыванием, не имеющим серьезного веса? Но легко убедиться в превосходной важности высказываний посланного Трампом в Иерусалим известного поборника прав евреев на заселение Иудеи и Самарии.

Во-первых, Дэвид Фридман — был до назначения одним из лучших адвокатов в окружении Дональда Трампа. Он знает толк в подборе слов. Он не бросает на ветер ни звука. До своего назначения он открыто занимался поддержкой израильских поселенцев, поэтому старается сейчас быть чрезвычайно осторожным, ибо обвинения в предвзятости летят в его сторону еще до того, как он начинает говорить.

Во-вторых, мы видели на ряде примеров, что Фридман предваряет словом конкретные действия президента Трампа. О готовящемся признании Голанских высот мы узнали от Фридмана. Если этот посол что-то изрекает значимое, то не усомнимся: он согласовал это с президентом Трампом.

Таким образом, мы можем сказать с уверенностью, что президент США Дональд Трамп отказался от проекта создания государства Палестина на контролируемой Израилем территории. Идея распространения израильского суверенитета на территорию Западного берега (Иудеи и Самарии) исключает любые перспективы образования там крупнейшей террористической базы мира. Более того, можно уже сейчас прекратить обсуждение также и фантасмогорической идеи создания мирного государства Палестина. Четверть века безуспешных потуг научили чему-то и израильтян и американцев.

Эта провалившаяся затея палестинского государства поддерживалась американцами ежегодно восьмьюстами миллионами долларов. Именно такую сумму они выделяли до недавнего времени на автономию и на сектор Газа. Понятно, что без них нет смысла даже обсуждать эту тему.

Тем не менее, не стоит ждать немедленного объявления Израилем этих территорий его неотъемлемой частью. Это было сделано с Восточным Иерусалимом и с Голанскими высотами, но в Иудее и Самарии существует по сей день военная администрация, а в местах густого проживания арабского населения — Палестинская автономия. На самом деле, ситуация еще более многоцветна, что необычно для территории в 6 тысяч квадратных километров. Мало кто помнит, что наряду с правлением автономии существует палестинское почти суверенное образование в секторе Газы, управляемом террористической организацией ХАМАС.

Вскоре мы узнаем все тайны «инициативы века» Дональда Трампа по Ближнему Востоку. Мы определенно знаем, что арабскому населению Иудеи и Самарии (Западный берег) и Газы будут предложены масштабные проекты развития. Политическое решение не будет включать предоставление палестинцам государства, но Трамп поставит их перед возможностью расширить свои политические права в рамках автономии.

Предполагается, что арабская сторона отвергнет это. Арабы никогда не упускали случая упустить случай, как говаривал бывший министр иностранных дел Израиля Абба Эвен. В этом случае возможны различные сценарии. Все они включают возможность полного включения в свой состав спорных территорий.

И разве не странно, что арабский мир наблюдает за всем этим и молчит? Почему не видим ни одного протестного действа?

Кликушествующие поборники палестинского проекта в Европе предрекали кровавый ураган, когда Трамп признал Иерусалим. Подобное же помнится при признании Голанских высот. Однако всего несколько сотен палестинцев протестовали при объявлении о переносе посольства. (Демонстрации в секторе Газы не имели никакого отношения к тематике Иерусалима.)

Исходя из простого обращения к опыту последних лет, мы видим, что террор и разбой набирают силы и масштаб, когда Израиль под давлением мирового сообщества обещают соседям пойти на уступки. Однако когда Израиль демонстрирует силу и если он удачлив в привлечении международной поддержки, то все идет к успокоению.

Таким образом, можем ждать дальнейшего успокоения, не так ли?

Иерусалим

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