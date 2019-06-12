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Кто такой литовец Абромавичюс, который будет отвечать за украинскую оборону

Политика

Зеленский назначил Абромавичюса членом наблюдательного совета «Укроборонпром»

Кто такой литовец Абромавичюс, который будет отвечать за украинскую оборону
YuliiaL
Айварас Абромавичюс

Киев, 12 июня 2019, 17:45 — REGNUM  Гражданин Литвы и Украины, бывший министр экономики Украины Айварас Абромавичюс сегодня, 12 июня, назначен членом наблюдательного совета «Укроборонпром». Об этом говорится на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского.

ИА REGNUM напоминает о биографии предпринимателя, который стал на Украине крупным политиком. Айварас Абромавичюс — литовский банкир, топ-менеджер различных, в том числе и международных, компаний. Родился 21 января 1976 года. В 1988 году стал чемпионом СССР среди юниоров по баскетболу. С 1993 года учился в Эстонии, затем начал карьеру в банке Hansabank, нынешний Swedbank. Дослужился до главы департамента ценных бумаг. В 1999 году отправился в Швецию, где работал над брокерским проектом.

В 2002—2014 годах был одним из собственников инвестиционной группы East Capital. В 2005 году переехал в Москву. В 2014 году был приглашён на пост министра экономики Украины, из-за чего ему было присвоено украинское гражданство. Абромавичюс рисковал лишиться при этом литовского, однако его сохранила президент Литвы Даля Грибаускайте.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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