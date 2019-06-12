Кто такой литовец Абромавичюс, который будет отвечать за украинскую оборону

Киев, , 17:45 — REGNUM Гражданин Литвы и Украины, бывший министр экономики Украины Айварас Абромавичюс сегодня, 12 июня, назначен членом наблюдательного совета «Укроборонпром». Об этом говорится на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского.

ИА REGNUM напоминает о биографии предпринимателя, который стал на Украине крупным политиком. Айварас Абромавичюс — литовский банкир, топ-менеджер различных, в том числе и международных, компаний. Родился 21 января 1976 года. В 1988 году стал чемпионом СССР среди юниоров по баскетболу. С 1993 года учился в Эстонии, затем начал карьеру в банке Hansabank, нынешний Swedbank. Дослужился до главы департамента ценных бумаг. В 1999 году отправился в Швецию, где работал над брокерским проектом.

В 2002—2014 годах был одним из собственников инвестиционной группы East Capital. В 2005 году переехал в Москву. В 2014 году был приглашён на пост министра экономики Украины, из-за чего ему было присвоено украинское гражданство. Абромавичюс рисковал лишиться при этом литовского, однако его сохранила президент Литвы Даля Грибаускайте.

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