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Президент Украины посетит Берлин 18 июня

Политика

24 мая канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским

Президент Украины посетит Берлин 18 июня
Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина
Зеленский

Киев, 12 июня 2019, 17:15 — REGNUM  Президент Украины Владимир Зеленский, который 18 июня посетит Берлин, проведет переговоры с главой Германии Франк-Вальтером Штайнмайером и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом УНИАН стало известно из дипломатических источников.

«Это будет первая встреча лидеров Украины и Германии», — передает вещатель.

Как передавало ИА REGNUM, 24 мая канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политики обсудили сотрудничество между двумя странами, а также урегулирование гражданского конфликта в Донбассе.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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