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Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму

Политика

Международное «сообщество» Климкину на этот запрос не отвечает

Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму
OSCE Parliamentary Assembly
Дуня Миятович

Киев, 12 июня 2019, 16:54 — REGNUM  Планы комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович совершить визит в Крым вызвали реакцию МИД Украины, глава которого Павел Климкин заявил о недостаточности такого действия.

Министр иностранных дел Украины 12 июня в Facebook прокомментировал это сообщение, посоветовав комиссару Совета Европы по правам человека влиять на ситуацию иным. более радикальным образом.

«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам всенародного референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за выход из состава Украины и возвращение в Российскую Федерацию.

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