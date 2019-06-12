Климкин просит постоянного международного присутствия в Крыму

Киев, , 16:54 — REGNUM Планы комиссара Совета Европы по правам человека Дуни Миятович совершить визит в Крым вызвали реакцию МИД Украины, глава которого Павел Климкин заявил о недостаточности такого действия.

Министр иностранных дел Украины 12 июня в Facebook прокомментировал это сообщение, посоветовав комиссару Совета Европы по правам человека влиять на ситуацию иным. более радикальным образом.

«На ситуацию не повлияешь каким-то отдельным ситуативным визитом, необходимо создать реальное постоянное международное присутствие на оккупированном полуострове», — написал Климкин.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам всенародного референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за выход из состава Украины и возвращение в Российскую Федерацию.

Читайте ранее в этом сюжете: Бойко заявил, что «Газпром» даёт «Нафтогазу» скидку в 25% от цен в ЕС