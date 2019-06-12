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У Зеленского допускают изменение скандального закона об украинизации

Политика

Однако об отмене документа, как можно понять, речь не идет

У Зеленского допускают изменение скандального закона об украинизации
Иллюстрация: Gov.ua
Вышиванки

Киев, 12 июня 2019, 16:32 — REGNUM  Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук не исключает внесение правок в скандальный «закон об украинизации», принятый парламентом и подписанный Петром Порошенко уже после проигрыша президентских выборов.

«Если имплементация этого закона будет требовать каких-то правок, они будут внесены», — заявил Стефанчук в комментарии «РБК-Украина».

Он также сказал для администрации Зеленского есть одна «концептуальная вещь»: единственным государственным языком на Украине «есть и будет» украинский язык.

ИА REGNUM напоминает, что Порошенко подписал закон об украинизации 15 мая, за 5 дней до завершения своих полномочий на посту президента.

«Подписанием закона о функционировании украинского языка как государственного мы совершаем один из главных актов для сохранения украинской государственности. Подчеркиваю, что этот закон никак не затрагивает ни одного языка нацменьшинств, проживающих в Украине. Я горжусь тем, что удалось без давления или принуждения сделать за последние 5 лет так, чтобы это законодательное урегулирование никого не ущемляло», — отметил в своем комментарии Порошенко.

31 мая глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что лично он не допустит отмены скандального закона.

«Земля под вами будет гореть!», — пригрозил Парубий противникам закона о языке, языковых квот и декоммунизации.

Сам президент Зеленский обещал, что будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины.

«По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан», — сказал он в конце апреля.

Отметим, что «языковой закон» официально вступает в силу через два месяца после опубликования, а именно 16 июля 2019 года.

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Политическая жизнь Украины
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