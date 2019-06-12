На учения НАТО Балтийский флот ответил уничтожением подводной лодки

Калининград, , 16:22 — REGNUM Во время морских учений НАТО BALTOPS-2019 малый противолодочный корабль (МПК) Балтийского флота «Алексин» отработал ряд боевых задач, в числе которых были поиск и уничтожение подводной лодки противника, сообщает 12 июня интернет-издание vpk-news.ru.

Экипажи кораблей стран НАТО, участвующих в учениях BALTOPS-2019, могли наблюдать за тренировками противолодочного корабля Балтийского флота, который кроме атаки на субмарину выполнил задачи по отражению воздушного нападения с боевой стрельбой бортовых комплексов ПВО, а также применение торпедного вооружения и бомбомётных установок РБУ-6000.

Напомним, тренировки кораблей и авиации Балтийского флота проводятся одновременно с учениями НАТО в акватории Балтики. С 9 июня здесь проходят учений ВМС стран НАТО BALTOPS-2019, в которых участвуют почти 12 тыс. военнослужащих, 44 корабля и 40 воздушных аппаратов.

На этом фоне 11 июня морская авиация Балтийского флота провела тренировки по поиску и уничтожение группы надводных кораблей противника.

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