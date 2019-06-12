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Украинская армия находится на расстоянии 100 метров от Донецка

Политика

Штаб ВСУ рапортовал об очередном усилении позиций

Украинская армия находится на расстоянии 100 метров от Донецка
Иван Шилов © ИА REGNUM
Гражданская война на Украине

Киев, 12 июня 2019, 16:17 — REGNUM  Вооруженные силы Украины закрепились на новых позициях в поселке Марьинка под Донецком так, что до границы города осталась незначительная дистанция от 100 до 250 метров.

Об этом в эфире «Армия FM» рассказал пресс-офицер 24-ой бригады ВСУ Назар Ильницкий.

Спикер уточнил, что продвижение совершили как раз военнослужащие 24-ой отдельной механизированной бригады ВСУ имени Короля Даниила.

«Этот план разрабатывался командованием бригады и высшим командованием. Спланировали, разработали все до деталей и выполнили. Это важно, ведь обеспечивает большую безопасность для населения (Марьинки), оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения», — заявил, в частности, Ильницкий.

Таким образом, подчеркнул пресс-офицер, в Марьинке уже практически нет так называемой «серой зоны», а от украинских позиций до Александровки и Донецка расстояние от 100 до 250 метров.

Пресс-центр штаба т.н. «ООС» (операции объединенных сил) уточняет, что украинские пехотинцы оборудовали ряд наблюдательных постов в окрестностях Марьинки около месяца назад.

«Украинские пехотинцы ежедневно осуществляли инженерное дооборудование позиций, их укрепление и развитие. Сейчас, по направлению в сторону оккупированного пгт Александровка силами пехотинцев возведены полноценные опорные пункты подразделений», — говорится в сообщении.

Также пресс-центр подтверждает, что благодаря такому укреплению позиций подразделения операции «надежно контролируют определенный участок ответственности, расположенный фактически вплотную к Донецку».

ИА REGNUM напоминает, что в начале июня Зеленский заявил, что у украинской стороны уже есть конкретные предложения для урегулирования ситуации в Донбассе.

«Но у нас нет много лет на прекращение войны и на продолжение Минска, поэтому я хотел бы, чтобы все эти предложения были объединены понятными сроками выполнения того или иного пункта», — сказал президент Украины.

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Война в Донбассе
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