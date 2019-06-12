Среда, 12 Июня 2019 года
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Глава Foxconn оставит пост для участия в выборах президента Тайваня

Политика

Терри Гоу основал компанию в 1974 года

Тайбэй, 12 июня 2019, 15:33 — REGNUM  Основатель Foxconn Терри Гоу оставит пост председателя правления для участия в выборах президента Тайваня. Об этом сообщает газета DigiTimes.

Foxconn является крупнейшим предприятием Тайваня и ведущим мировым контрактным производителем электроники. По данным издания, Терри Гоу, основавший компанию в 1974 году, в скором времени оставит пост председателя для того, чтобы баллотироваться в президенты Тайваня в 2020 году.

После ухода Гоу пост председателя будет упразднён, а для управления компанией создан «операционный комитет», в который вошли девять руководителей подразделений Foxconn.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне Foxconn остановила часть производственных линий в связи с сокращением заказа на сборку смартфонов китайской компании Huawei.

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