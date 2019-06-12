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Владимир Путин поздравил сограждан с Дём России

Политика

День России отмечается 12 июня

Владимир Путин поздравил сограждан с Дём России
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин

Москва, 12 июня 2019, 15:04 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил сограждан с Днём России. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер считает, что понимание граждан своей Родины объединяет тысячелетнюю историю, великую культуру, достижения, природное богатство, огромные просторы и самобытность регионов.

Президент Путин напомнил, что каждый российский гражданин ответственен за настоящее и будущее своей страны.

«Когда каждый осознает важность своих личных усилий ради общего блага и делает для него всё возможное, государство может решить масштабные задачи, стоящие перед ним», — пояснил президент России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, праздник День России был установлен в 1992 году и назывался «День принятия Декларации о государственномсуверенитетеРоссийской Федерации». В 2002 году праздник получил современное название.

Праздник приурочен к принятию первым съездом народных депутатов РСФСР Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года.

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День России
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